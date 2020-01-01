degenping (DEGENPING) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi degenping (DEGENPING) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

degenping (DEGENPING) teave Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for DegenPing, a very well-known influencer in the crypto space. Ametlik veebisait: https://time.fun/degenping

degenping (DEGENPING) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage degenping (DEGENPING) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 270.79K $ 270.79K $ 270.79K Koguvaru: $ 99.33K $ 99.33K $ 99.33K Ringlev varu: $ 99.33K $ 99.33K $ 99.33K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 270.79K $ 270.79K $ 270.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 10.09 $ 10.09 $ 10.09 Kõigi aegade madalaim: $ 0.928427 $ 0.928427 $ 0.928427 Praegune hind: $ 2.73 $ 2.73 $ 2.73 Lisateave degenping (DEGENPING) hinna kohta

degenping (DEGENPING) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud degenping (DEGENPING) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEGENPING tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEGENPING tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEGENPING tokeni tokenoomikat, avastage DEGENPING tokeni reaalajas hinda!

DEGENPING – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEGENPING võiks suunduda? Meie DEGENPING hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

