DegenPad (DPAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DegenPad (DPAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DegenPad (DPAD) teave Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation! Ametlik veebisait: https://degenpad.app/ Ostke DPAD kohe!

DegenPad (DPAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DegenPad (DPAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.10K $ 38.10K $ 38.10K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 20.67M $ 20.67M $ 20.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 184.29K $ 184.29K $ 184.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02920669 $ 0.02920669 $ 0.02920669 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00130038 $ 0.00130038 $ 0.00130038 Praegune hind: $ 0.00184286 $ 0.00184286 $ 0.00184286 Lisateave DegenPad (DPAD) hinna kohta

DegenPad (DPAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DegenPad (DPAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DPAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DPAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DPAD tokeni tokenoomikat, avastage DPAD tokeni reaalajas hinda!

DPAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DPAD võiks suunduda? Meie DPAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DPAD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!