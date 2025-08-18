Rohkem infot DPAD

DegenPad hind (DPAD)

1 DPAD/USD reaalajas hind:

$0.00184398
$0.00184398
-5.70%1D
DegenPad (DPAD) reaalajas hinnagraafik
DegenPad (DPAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00180406
24 h madal
$ 0.00197639
24 h kõrge

$ 0.00180406
$ 0.00197639
$ 0.02920669
$ 0.00130038
+1.09%

-5.73%

-4.83%

-4.83%

DegenPad (DPAD) reaalajas hind on $0.00184398. Viimase 24 tunni jooksul DPAD kaubeldud madalaim $ 0.00180406 ja kõrgeim $ 0.00197639 näitab aktiivset turu volatiivsust. DPADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02920669 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00130038.

Lüliajalise tootluse osas on DPAD muutunud +1.09% viimase tunni jooksul, -5.73% 24 tunni vältel -4.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DegenPad (DPAD) – turuteave

$ 38.04K
--
$ 184.01K
20.67M
100,000,000.0
DegenPad praegune turukapitalisatsioon on $ 38.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DPAD ringlev varu on 20.67M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 184.01K.

DegenPad (DPAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DegenPad ja USD hinnamuutus $ -0.000112232858103719.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DegenPad ja USD hinnamuutus $ -0.0002671403.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DegenPad ja USD hinnamuutus $ +0.0001840708.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DegenPad ja USD hinnamuutus $ -0.000859570105900854.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000112232858103719-5.73%
30 päeva$ -0.0002671403-14.48%
60 päeva$ +0.0001840708+9.98%
90 päeva$ -0.000859570105900854-31.79%

Mis on DegenPad (DPAD)

Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DegenPad (DPAD) allikas

Ametlik veebisait

DegenPad hinna ennustus (USD)

Kui palju on DegenPad (DPAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DegenPad (DPAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DegenPad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DegenPad hinna ennustust kohe!

DPAD kohalike valuutade suhtes

DegenPad (DPAD) tokenoomika

DegenPad (DPAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DPAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DegenPad (DPAD) kohta

Kui palju on DegenPad (DPAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas DPAD hind USD on 0.00184398 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DPAD/USD hind?
Praegune hind DPAD/USD on $ 0.00184398. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DegenPad turukapitalisatsioon?
DPAD turukapitalisatsioon on $ 38.04K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DPAD ringlev varu?
DPAD ringlev varu on 20.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DPAD (ATH) hind?
DPAD saavutab ATH hinna summas 0.02920669 USD.
Mis oli kõigi aegade DPAD madalaim (ATL) hind?
DPAD nägi ATL hinda summas 0.00130038 USD.
Milline on DPAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DPAD kauplemismaht on -- USD.
Kas DPAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
DPAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DPAD hinna ennustust.
