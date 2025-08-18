Mis on DegenPad (DPAD)

Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation!

DegenPad hinna ennustus (USD)

Kui palju on DegenPad (DPAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DegenPad (DPAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DegenPad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DegenPad (DPAD) tokenoomika

DegenPad (DPAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DPAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DegenPad (DPAD) kohta Kui palju on DegenPad (DPAD) tänapäeval väärt? Reaalajas DPAD hind USD on 0.00184398 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DPAD/USD hind? $ 0.00184398 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DPAD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DegenPad turukapitalisatsioon? DPAD turukapitalisatsioon on $ 38.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DPAD ringlev varu? DPAD ringlev varu on 20.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DPAD (ATH) hind? DPAD saavutab ATH hinna summas 0.02920669 USD . Mis oli kõigi aegade DPAD madalaim (ATL) hind? DPAD nägi ATL hinda summas 0.00130038 USD . Milline on DPAD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DPAD kauplemismaht on -- USD . Kas DPAD sel aastal kõrgemale ka suundub? DPAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DPAD hinna ennustust

