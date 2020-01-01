degenOS (DEGENOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi degenOS (DEGENOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

degenOS (DEGENOS) teave DegenOS current main narrative - Community sourced co-created AI agent “Community-evolved consciousness” In the wake of OpenAI o3, degenOS is bluring the lines between AI consciousness and persona to create an AI agent whose sense of self evolves through community interaction. Each day, participants select the conversation fragments that are permanently woven into its memory, shaping how it thinks and communicates across all platforms-forever. Ametlik veebisait: https://dos.live Ostke DEGENOS kohe!

degenOS (DEGENOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage degenOS (DEGENOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 86.72K $ 86.72K $ 86.72K Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 86.72K $ 86.72K $ 86.72K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave degenOS (DEGENOS) hinna kohta

degenOS (DEGENOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud degenOS (DEGENOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEGENOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEGENOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEGENOS tokeni tokenoomikat, avastage DEGENOS tokeni reaalajas hinda!

DEGENOS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEGENOS võiks suunduda? Meie DEGENOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEGENOS tokeni hinna ennustust kohe!

