Degenerator Project (GNRT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Degenerator Project (GNRT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Degenerator Project (GNRT) teave $GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later) Ametlik veebisait: https://gnrt.fun/ Ostke GNRT kohe!

Degenerator Project (GNRT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Degenerator Project (GNRT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 91,21K Koguvaru: $ 999,94M Ringlev varu: $ 999,94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 91,21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,01876112 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

Degenerator Project (GNRT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Degenerator Project (GNRT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GNRT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GNRT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GNRT tokeni tokenoomikat, avastage GNRT tokeni reaalajas hinda!

GNRT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GNRT võiks suunduda? Meie GNRT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GNRT tokeni hinna ennustust kohe!

