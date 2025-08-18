Mis on Degenerator Project (GNRT)

$GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later)

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Degenerator Project (GNRT) kohta Kui palju on Degenerator Project (GNRT) tänapäeval väärt? Reaalajas GNRT hind USD on 0.00009978 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GNRT/USD hind? $ 0.00009978 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GNRT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Degenerator Project turukapitalisatsioon? GNRT turukapitalisatsioon on $ 99.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GNRT ringlev varu? GNRT ringlev varu on 999.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GNRT (ATH) hind? GNRT saavutab ATH hinna summas 0.01876112 USD . Mis oli kõigi aegade GNRT madalaim (ATL) hind? GNRT nägi ATL hinda summas 0.00006182 USD . Milline on GNRT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GNRT kauplemismaht on -- USD . Kas GNRT sel aastal kõrgemale ka suundub? GNRT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GNRT hinna ennustust

