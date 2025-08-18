Rohkem infot GNRT

GNRT Hinnainfo

GNRT Ametlik veebisait

GNRT Tokenoomika

GNRT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Degenerator Project logo

Degenerator Project hind (GNRT)

Loendis mitteolevad

1 GNRT/USD reaalajas hind:

--
----
-4.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Degenerator Project (GNRT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:49:12 (UTC+8)

Degenerator Project (GNRT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00009932
$ 0.00009932$ 0.00009932
24 h madal
$ 0.00010779
$ 0.00010779$ 0.00010779
24 h kõrge

$ 0.00009932
$ 0.00009932$ 0.00009932

$ 0.00010779
$ 0.00010779$ 0.00010779

$ 0.01876112
$ 0.01876112$ 0.01876112

$ 0.00006182
$ 0.00006182$ 0.00006182

+0.16%

-4.13%

-1.00%

-1.00%

Degenerator Project (GNRT) reaalajas hind on $0.00009978. Viimase 24 tunni jooksul GNRT kaubeldud madalaim $ 0.00009932 ja kõrgeim $ 0.00010779 näitab aktiivset turu volatiivsust. GNRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01876112 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00006182.

Lüliajalise tootluse osas on GNRT muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, -4.13% 24 tunni vältel -1.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Degenerator Project (GNRT) – turuteave

$ 99.31K
$ 99.31K$ 99.31K

--
----

$ 99.31K
$ 99.31K$ 99.31K

999.94M
999.94M 999.94M

999,939,688.264965
999,939,688.264965 999,939,688.264965

Degenerator Project praegune turukapitalisatsioon on $ 99.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GNRT ringlev varu on 999.94M, mille koguvaru on 999939688.264965. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 99.31K.

Degenerator Project (GNRT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Degenerator Project ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Degenerator Project ja USD hinnamuutus $ +0.0000295226.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Degenerator Project ja USD hinnamuutus $ +0.0000407651.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Degenerator Project ja USD hinnamuutus $ -0.0001696477265584537.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.13%
30 päeva$ +0.0000295226+29.59%
60 päeva$ +0.0000407651+40.86%
90 päeva$ -0.0001696477265584537-62.96%

Mis on Degenerator Project (GNRT)

$GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Degenerator Project (GNRT) allikas

Ametlik veebisait

Degenerator Project hinna ennustus (USD)

Kui palju on Degenerator Project (GNRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Degenerator Project (GNRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Degenerator Project nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Degenerator Project hinna ennustust kohe!

GNRT kohalike valuutade suhtes

Degenerator Project (GNRT) tokenoomika

Degenerator Project (GNRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GNRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Degenerator Project (GNRT) kohta

Kui palju on Degenerator Project (GNRT) tänapäeval väärt?
Reaalajas GNRT hind USD on 0.00009978 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GNRT/USD hind?
Praegune hind GNRT/USD on $ 0.00009978. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Degenerator Project turukapitalisatsioon?
GNRT turukapitalisatsioon on $ 99.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GNRT ringlev varu?
GNRT ringlev varu on 999.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GNRT (ATH) hind?
GNRT saavutab ATH hinna summas 0.01876112 USD.
Mis oli kõigi aegade GNRT madalaim (ATL) hind?
GNRT nägi ATL hinda summas 0.00006182 USD.
Milline on GNRT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GNRT kauplemismaht on -- USD.
Kas GNRT sel aastal kõrgemale ka suundub?
GNRT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GNRT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:49:12 (UTC+8)

Degenerator Project (GNRT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.