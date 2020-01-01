degenerative SITCOM ($SITCOM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi degenerative SITCOM ($SITCOM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

degenerative SITCOM ($SITCOM) teave The first sitcom on the Solana chain. Starring characters from the Boys Club by Matt Furie. You can suggest any storyline in our Telegram channel using the /addtopic command. Currently, 10 preliminary scenes are available. Over time, we will expand the list of scenes and main characters. Ametlik veebisait: https://degenerative-sitcom.online/ Ostke $SITCOM kohe!

degenerative SITCOM ($SITCOM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage degenerative SITCOM ($SITCOM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 453.46K $ 453.46K $ 453.46K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 453.46K $ 453.46K $ 453.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02293002 $ 0.02293002 $ 0.02293002 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00045129 $ 0.00045129 $ 0.00045129 Lisateave degenerative SITCOM ($SITCOM) hinna kohta

degenerative SITCOM ($SITCOM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud degenerative SITCOM ($SITCOM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $SITCOM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $SITCOM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $SITCOM tokeni tokenoomikat, avastage $SITCOM tokeni reaalajas hinda!

$SITCOM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $SITCOM võiks suunduda? Meie $SITCOM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $SITCOM tokeni hinna ennustust kohe!

