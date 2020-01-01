Degenerate SQuiD (SQDGN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Degenerate SQuiD (SQDGN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Degenerate SQuiD (SQDGN) teave Degenerate SQuiD (SQDGN) is an AI agent and on-chain data tool designed to make on-chain data easily accessible to non-technical users. Through its interface and AI capabilities, SQDGN helps users analyze blockchain various elements of blockchain data without requiring deep technical knowledge or coding expertise. The AI agent also maintains a presence on Twitter, posting, replying, and interacting with the community. The platform democratizes blockchain analytics for a Web3-native future. Ametlik veebisait: https://sqdgn.ai Valge raamat: https://github.com/sqdgn/whitepaper/blob/main/SQDGN_Whitepaper__formatted_0.1.pdf Ostke SQDGN kohe!

Degenerate SQuiD (SQDGN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Degenerate SQuiD (SQDGN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.97M $ 8.97M $ 8.97M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.97M $ 8.97M $ 8.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01160508 $ 0.01160508 $ 0.01160508 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00895747 $ 0.00895747 $ 0.00895747 Lisateave Degenerate SQuiD (SQDGN) hinna kohta

Degenerate SQuiD (SQDGN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Degenerate SQuiD (SQDGN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SQDGN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SQDGN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SQDGN tokeni tokenoomikat, avastage SQDGN tokeni reaalajas hinda!

SQDGN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SQDGN võiks suunduda? Meie SQDGN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SQDGN tokeni hinna ennustust kohe!

