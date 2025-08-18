Rohkem infot DZOO

Degen Zoo logo

Degen Zoo hind (DZOO)

Loendis mitteolevad

1 DZOO/USD reaalajas hind:

$0.00125658
$0.00125658$0.00125658
-0.60%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Degen Zoo (DZOO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:34:33 (UTC+8)

Degen Zoo (DZOO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00126253
$ 0.00126253$ 0.00126253
24 h madal
$ 0.00127256
$ 0.00127256$ 0.00127256
24 h kõrge

$ 0.00126253
$ 0.00126253$ 0.00126253

$ 0.00127256
$ 0.00127256$ 0.00127256

$ 0.087541
$ 0.087541$ 0.087541

$ 0
$ 0$ 0

-0.81%

-0.60%

+3.36%

+3.36%

Degen Zoo (DZOO) reaalajas hind on $0.00125658. Viimase 24 tunni jooksul DZOO kaubeldud madalaim $ 0.00126253 ja kõrgeim $ 0.00127256 näitab aktiivset turu volatiivsust. DZOOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.087541 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DZOO muutunud -0.81% viimase tunni jooksul, -0.60% 24 tunni vältel +3.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Degen Zoo (DZOO) – turuteave

$ 531.12K
$ 531.12K$ 531.12K

--
----

$ 675.70K
$ 675.70K$ 675.70K

420.53M
420.53M 420.53M

535,000,000.0
535,000,000.0 535,000,000.0

Degen Zoo praegune turukapitalisatsioon on $ 531.12K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DZOO ringlev varu on 420.53M, mille koguvaru on 535000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 675.70K.

Degen Zoo (DZOO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Degen Zoo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Degen Zoo ja USD hinnamuutus $ +0.0001059122.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Degen Zoo ja USD hinnamuutus $ +0.0003119981.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Degen Zoo ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.60%
30 päeva$ +0.0001059122+8.43%
60 päeva$ +0.0003119981+24.83%
90 päeva$ 0--

Mis on Degen Zoo (DZOO)

Üksuse Degen Zoo (DZOO) allikas

Ametlik veebisait

Degen Zoo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Degen Zoo (DZOO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Degen Zoo (DZOO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Degen Zoo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Degen Zoo hinna ennustust kohe!

DZOO kohalike valuutade suhtes

Degen Zoo (DZOO) tokenoomika

Degen Zoo (DZOO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DZOO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Degen Zoo (DZOO) kohta

Kui palju on Degen Zoo (DZOO) tänapäeval väärt?
Reaalajas DZOO hind USD on 0.00125658 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DZOO/USD hind?
Praegune hind DZOO/USD on $ 0.00125658. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Degen Zoo turukapitalisatsioon?
DZOO turukapitalisatsioon on $ 531.12K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DZOO ringlev varu?
DZOO ringlev varu on 420.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DZOO (ATH) hind?
DZOO saavutab ATH hinna summas 0.087541 USD.
Mis oli kõigi aegade DZOO madalaim (ATL) hind?
DZOO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DZOO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DZOO kauplemismaht on -- USD.
Kas DZOO sel aastal kõrgemale ka suundub?
DZOO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DZOO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:34:33 (UTC+8)

