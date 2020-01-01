Degen The Otter (DGEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Degen The Otter (DGEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Degen The Otter (DGEN) teave The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter' Ametlik veebisait: https://www.degenottercoin.com/ Ostke DGEN kohe!

Degen The Otter (DGEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Degen The Otter (DGEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.22K $ 12.22K $ 12.22K Koguvaru: $ 997.00M $ 997.00M $ 997.00M Ringlev varu: $ 940.24M $ 940.24M $ 940.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.95K $ 12.95K $ 12.95K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0011652 $ 0.0011652 $ 0.0011652 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000048 $ 0.0000048 $ 0.0000048 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Degen The Otter (DGEN) hinna kohta

Degen The Otter (DGEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Degen The Otter (DGEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DGEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DGEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DGEN tokeni tokenoomikat, avastage DGEN tokeni reaalajas hinda!

DGEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DGEN võiks suunduda? Meie DGEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DGEN tokeni hinna ennustust kohe!

