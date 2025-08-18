Mis on Degen The Otter (DGEN)

The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'

Degen The Otter (DGEN) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Degen The Otter (DGEN) kohta Kui palju on Degen The Otter (DGEN) tänapäeval väärt? Reaalajas DGEN hind USD on 0.00001988 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DGEN/USD hind? $ 0.00001988 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DGEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Degen The Otter turukapitalisatsioon? DGEN turukapitalisatsioon on $ 18.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DGEN ringlev varu? DGEN ringlev varu on 940.24M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DGEN (ATH) hind? DGEN saavutab ATH hinna summas 0.0011652 USD . Mis oli kõigi aegade DGEN madalaim (ATL) hind? DGEN nägi ATL hinda summas 0.0000048 USD . Milline on DGEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DGEN kauplemismaht on -- USD . Kas DGEN sel aastal kõrgemale ka suundub? DGEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DGEN hinna ennustust

