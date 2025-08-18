Rohkem infot DGEN

Degen The Otter hind (DGEN)

1 DGEN/USD reaalajas hind:

--
----
-43.40%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Degen The Otter (DGEN) reaalajas hinnagraafik
Degen The Otter (DGEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

Degen The Otter (DGEN) reaalajas hind on $0.00001988. Viimase 24 tunni jooksul DGEN kaubeldud madalaim $ 0.00001382 ja kõrgeim $ 0.00004199 näitab aktiivset turu volatiivsust. DGENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0011652 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000048.

Lüliajalise tootluse osas on DGEN muutunud +32.90% viimase tunni jooksul, -43.49% 24 tunni vältel +164.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Degen The Otter (DGEN) – turuteave

Degen The Otter praegune turukapitalisatsioon on $ 18.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DGEN ringlev varu on 940.24M, mille koguvaru on 996999740.515575. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.82K.

Degen The Otter (DGEN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Degen The Otter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Degen The Otter ja USD hinnamuutus $ +0.0000319555.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Degen The Otter ja USD hinnamuutus $ +0.0000364482.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Degen The Otter ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-43.49%
30 päeva$ +0.0000319555+160.74%
60 päeva$ +0.0000364482+183.34%
90 päeva$ 0--

Mis on Degen The Otter (DGEN)

The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Degen The Otter (DGEN) allikas

Ametlik veebisait

Degen The Otter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Degen The Otter (DGEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Degen The Otter (DGEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Degen The Otter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Degen The Otter hinna ennustust kohe!

DGEN kohalike valuutade suhtes

Degen The Otter (DGEN) tokenoomika

Degen The Otter (DGEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DGEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Degen The Otter (DGEN) kohta

Kui palju on Degen The Otter (DGEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas DGEN hind USD on 0.00001988 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DGEN/USD hind?
Praegune hind DGEN/USD on $ 0.00001988. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Degen The Otter turukapitalisatsioon?
DGEN turukapitalisatsioon on $ 18.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DGEN ringlev varu?
DGEN ringlev varu on 940.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DGEN (ATH) hind?
DGEN saavutab ATH hinna summas 0.0011652 USD.
Mis oli kõigi aegade DGEN madalaim (ATL) hind?
DGEN nägi ATL hinda summas 0.0000048 USD.
Milline on DGEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DGEN kauplemismaht on -- USD.
Kas DGEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
DGEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DGEN hinna ennustust.
