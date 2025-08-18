Mis on Degen Spartan AI (DEGENAI)

Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.

Üksuse Degen Spartan AI (DEGENAI) allikas Ametlik veebisait

Degen Spartan AI (DEGENAI) tokenoomika

Degen Spartan AI (DEGENAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEGENAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Degen Spartan AI (DEGENAI) kohta Kui palju on Degen Spartan AI (DEGENAI) tänapäeval väärt? Reaalajas DEGENAI hind USD on 0.00356463 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEGENAI/USD hind? $ 0.00356463 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEGENAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Degen Spartan AI turukapitalisatsioon? DEGENAI turukapitalisatsioon on $ 3.57M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEGENAI ringlev varu? DEGENAI ringlev varu on 999.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEGENAI (ATH) hind? DEGENAI saavutab ATH hinna summas 0.104815 USD . Mis oli kõigi aegade DEGENAI madalaim (ATL) hind? DEGENAI nägi ATL hinda summas 0.00171863 USD . Milline on DEGENAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEGENAI kauplemismaht on -- USD . Kas DEGENAI sel aastal kõrgemale ka suundub? DEGENAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEGENAI hinna ennustust

