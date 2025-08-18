Rohkem infot DANNY

Degen Danny hind (DANNY)

1 DANNY/USD reaalajas hind:

--
----
-6.80%1D
Degen Danny (DANNY) reaalajas hinnagraafik
Degen Danny (DANNY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00782618
$ 0.00782618$ 0.00782618

$ 0
$ 0$ 0

-0.62%

-6.82%

+1.66%

+1.66%

Degen Danny (DANNY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DANNY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DANNYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00782618 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DANNY muutunud -0.62% viimase tunni jooksul, -6.82% 24 tunni vältel +1.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Degen Danny (DANNY) – turuteave

$ 21.91K
$ 21.91K$ 21.91K

--
----

$ 21.91K
$ 21.91K$ 21.91K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Degen Danny praegune turukapitalisatsioon on $ 21.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DANNY ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.91K.

Degen Danny (DANNY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Degen Danny ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Degen Danny ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Degen Danny ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Degen Danny ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.82%
30 päeva$ 0-1.33%
60 päeva$ 0+22.94%
90 päeva$ 0--

Mis on Degen Danny (DANNY)

Degen Danny is about Danny who is a typical degenerate gambler. There will be an episode about Danny and his adventure every week, with a story that all of us can connect to.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Degen Danny (DANNY) allikas

Ametlik veebisait

Degen Danny hinna ennustus (USD)

Kui palju on Degen Danny (DANNY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Degen Danny (DANNY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Degen Danny nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Degen Danny hinna ennustust kohe!

DANNY kohalike valuutade suhtes

Degen Danny (DANNY) tokenoomika

Degen Danny (DANNY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DANNY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Degen Danny (DANNY) kohta

Kui palju on Degen Danny (DANNY) tänapäeval väärt?
Reaalajas DANNY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DANNY/USD hind?
Praegune hind DANNY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Degen Danny turukapitalisatsioon?
DANNY turukapitalisatsioon on $ 21.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DANNY ringlev varu?
DANNY ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DANNY (ATH) hind?
DANNY saavutab ATH hinna summas 0.00782618 USD.
Mis oli kõigi aegade DANNY madalaim (ATL) hind?
DANNY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DANNY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DANNY kauplemismaht on -- USD.
Kas DANNY sel aastal kõrgemale ka suundub?
DANNY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DANNY hinna ennustust.
Degen Danny (DANNY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.