Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Degen Capital by Virtuals (DEGENC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) teave The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance! Ametlik veebisait: https://degenc.app/ Ostke DEGENC kohe!

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Degen Capital by Virtuals (DEGENC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 799.24K $ 799.24K $ 799.24K Koguvaru: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Ringlev varu: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 799.24K $ 799.24K $ 799.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01455532 $ 0.01455532 $ 0.01455532 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00079979 $ 0.00079979 $ 0.00079979 Lisateave Degen Capital by Virtuals (DEGENC) hinna kohta

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEGENC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEGENC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEGENC tokeni tokenoomikat, avastage DEGENC tokeni reaalajas hinda!

DEGENC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEGENC võiks suunduda? Meie DEGENC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEGENC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!