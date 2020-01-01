Degen AI by Virtuals (DGENAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Degen AI by Virtuals (DGENAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Degen AI by Virtuals (DGENAI) teave DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies. Ametlik veebisait: https://degenai.dev/ Ostke DGENAI kohe!

Degen AI by Virtuals (DGENAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Degen AI by Virtuals (DGENAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00560809 $ 0.00560809 $ 0.00560809 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00150197 $ 0.00150197 $ 0.00150197 Lisateave Degen AI by Virtuals (DGENAI) hinna kohta

Degen AI by Virtuals (DGENAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Degen AI by Virtuals (DGENAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DGENAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DGENAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DGENAI tokeni tokenoomikat, avastage DGENAI tokeni reaalajas hinda!

DGENAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DGENAI võiks suunduda? Meie DGENAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DGENAI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!