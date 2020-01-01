DEGA (DEGA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DEGA (DEGA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DEGA (DEGA) teave What Is DEGA? DEGA is an innovative platform that simplifies blockchain game development through advanced Web3 tools. Designed to empower creators of all skill levels, DEGA provides the technology to build and monetize games with ease, enabling anyone to transform their ideas into reality. DEGA's primary features include: DEGA Realms: A no-code game builder powered by AI, offering pre-built assets and intuitive design templates for rapid game development. DEGA Elements Collection: Fully-tradable ERC721 NFT tokens available across multiple blockchains, which yield $DEGA tokens that provide access to exclusive services and events within the DEGA Ecosystem. DEGA Studio: An integrated development environment with pre-built components, utilizing the ONE API framework for seamless Web3 development. Metachains: Elastic scaling solutions for handling peak transaction workloads or providing dedicated infrastructure for applications. dAuth: Simplifies wallet creation and management, offering multi-factor authentication and key recovery services. Ametlik veebisait: http://dega.org/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1c-iyUMDtjZqnjhSx6MpvIfNDUFTHOnv5/view?usp=sharing Ostke DEGA kohe!

DEGA (DEGA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DEGA (DEGA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 121.67K $ 121.67K $ 121.67K Koguvaru: $ 31.87B $ 31.87B $ 31.87B Ringlev varu: $ 8.49B $ 8.49B $ 8.49B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 456.82K $ 456.82K $ 456.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00103086 $ 0.00103086 $ 0.00103086 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DEGA (DEGA) hinna kohta

DEGA (DEGA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DEGA (DEGA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEGA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEGA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEGA tokeni tokenoomikat, avastage DEGA tokeni reaalajas hinda!

