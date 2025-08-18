Mis on DEGA (DEGA)

What Is DEGA? DEGA is an innovative platform that simplifies blockchain game development through advanced Web3 tools. Designed to empower creators of all skill levels, DEGA provides the technology to build and monetize games with ease, enabling anyone to transform their ideas into reality. DEGA's primary features include: DEGA Realms: A no-code game builder powered by AI, offering pre-built assets and intuitive design templates for rapid game development. DEGA Elements Collection: Fully-tradable ERC721 NFT tokens available across multiple blockchains, which yield $DEGA tokens that provide access to exclusive services and events within the DEGA Ecosystem. DEGA Studio: An integrated development environment with pre-built components, utilizing the ONE API framework for seamless Web3 development. Metachains: Elastic scaling solutions for handling peak transaction workloads or providing dedicated infrastructure for applications. dAuth: Simplifies wallet creation and management, offering multi-factor authentication and key recovery services.

Üksuse DEGA (DEGA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

DEGA (DEGA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEGA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DEGA (DEGA) kohta Kui palju on DEGA (DEGA) tänapäeval väärt? Reaalajas DEGA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEGA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEGA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DEGA turukapitalisatsioon? DEGA turukapitalisatsioon on $ 157.47K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEGA ringlev varu? DEGA ringlev varu on 8.49B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEGA (ATH) hind? DEGA saavutab ATH hinna summas 0.00103086 USD . Mis oli kõigi aegade DEGA madalaim (ATL) hind? DEGA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DEGA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEGA kauplemismaht on -- USD . Kas DEGA sel aastal kõrgemale ka suundub? DEGA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEGA hinna ennustust

