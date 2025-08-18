Rohkem infot DFP2

DefiPlaza logo

DefiPlaza hind (DFP2)

Loendis mitteolevad

1 DFP2/USD reaalajas hind:

-5.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
DefiPlaza (DFP2) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:34:25 (UTC+8)

DefiPlaza (DFP2) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.07%

-5.89%

-4.37%

-4.37%

DefiPlaza (DFP2) reaalajas hind on $0.00535874. Viimase 24 tunni jooksul DFP2 kaubeldud madalaim $ 0.00533132 ja kõrgeim $ 0.00580677 näitab aktiivset turu volatiivsust. DFP2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.782959 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00275355.

Lüliajalise tootluse osas on DFP2 muutunud -1.07% viimase tunni jooksul, -5.89% 24 tunni vältel -4.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DefiPlaza (DFP2) – turuteave

--
----

DefiPlaza praegune turukapitalisatsioon on $ 356.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DFP2 ringlev varu on 66.46M, mille koguvaru on 66458464.41798632. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 356.13K.

DefiPlaza (DFP2) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DefiPlaza ja USD hinnamuutus $ -0.000335595239455815.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DefiPlaza ja USD hinnamuutus $ -0.0022645617.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DefiPlaza ja USD hinnamuutus $ -0.0012178733.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DefiPlaza ja USD hinnamuutus $ -0.00411566125665435.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000335595239455815-5.89%
30 päeva$ -0.0022645617-42.25%
60 päeva$ -0.0012178733-22.72%
90 päeva$ -0.00411566125665435-43.43%

Mis on DefiPlaza (DFP2)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DefiPlaza (DFP2) allikas

Ametlik veebisait

DefiPlaza hinna ennustus (USD)

Kui palju on DefiPlaza (DFP2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DefiPlaza (DFP2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DefiPlaza nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DefiPlaza hinna ennustust kohe!

DFP2 kohalike valuutade suhtes

DefiPlaza (DFP2) tokenoomika

DefiPlaza (DFP2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DFP2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DefiPlaza (DFP2) kohta

Kui palju on DefiPlaza (DFP2) tänapäeval väärt?
Reaalajas DFP2 hind USD on 0.00535874 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DFP2/USD hind?
Praegune hind DFP2/USD on $ 0.00535874. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DefiPlaza turukapitalisatsioon?
DFP2 turukapitalisatsioon on $ 356.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DFP2 ringlev varu?
DFP2 ringlev varu on 66.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DFP2 (ATH) hind?
DFP2 saavutab ATH hinna summas 0.782959 USD.
Mis oli kõigi aegade DFP2 madalaim (ATL) hind?
DFP2 nägi ATL hinda summas 0.00275355 USD.
Milline on DFP2 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DFP2 kauplemismaht on -- USD.
Kas DFP2 sel aastal kõrgemale ka suundub?
DFP2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DFP2 hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:34:25 (UTC+8)

