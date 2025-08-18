Rohkem infot $CAT

definitely a cat logo

definitely a cat hind ($CAT)

Loendis mitteolevad

1 $CAT/USD reaalajas hind:

--
----
+0.50%1D
mexc
USD
definitely a cat ($CAT) reaalajas hinnagraafik
definitely a cat ($CAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00292532
$ 0.00292532$ 0.00292532

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.57%

+3.66%

+3.66%

definitely a cat ($CAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $CAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $CATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00292532 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $CAT muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.57% 24 tunni vältel +3.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

definitely a cat ($CAT) – turuteave

$ 21.95K
$ 21.95K$ 21.95K

--
----

$ 24.50K
$ 24.50K$ 24.50K

894.61M
894.61M 894.61M

998,667,877.082505
998,667,877.082505 998,667,877.082505

definitely a cat praegune turukapitalisatsioon on $ 21.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $CAT ringlev varu on 894.61M, mille koguvaru on 998667877.082505. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.50K.

definitely a cat ($CAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse definitely a cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse definitely a cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse definitely a cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse definitely a cat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.57%
30 päeva$ 0+0.41%
60 päeva$ 0-22.47%
90 päeva$ 0--

Mis on definitely a cat ($CAT)

$cat is a memecoin rallying around a cat meme, provides new memes daily via socials and is gathering a community of cat aficionados that enjoy looking at cat pics together. cats cornerstones are light hearted fun for humans and cats alike and a community that doesnt take itself too seriously. there is no serious roadmap (besides looking at cat pics) and no purpose or utility for the token. cat is definitely a cat.

Üksuse definitely a cat ($CAT) allikas

Ametlik veebisait

definitely a cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on definitely a cat ($CAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie definitely a cat ($CAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida definitely a cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake definitely a cat hinna ennustust kohe!

$CAT kohalike valuutade suhtes

definitely a cat ($CAT) tokenoomika

definitely a cat ($CAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $CAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse definitely a cat ($CAT) kohta

Kui palju on definitely a cat ($CAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas $CAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $CAT/USD hind?
Praegune hind $CAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on definitely a cat turukapitalisatsioon?
$CAT turukapitalisatsioon on $ 21.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $CAT ringlev varu?
$CAT ringlev varu on 894.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $CAT (ATH) hind?
$CAT saavutab ATH hinna summas 0.00292532 USD.
Mis oli kõigi aegade $CAT madalaim (ATL) hind?
$CAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $CAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $CAT kauplemismaht on -- USD.
Kas $CAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
$CAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $CAT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.