Mis on definitely a cat ($CAT)

$cat is a memecoin rallying around a cat meme, provides new memes daily via socials and is gathering a community of cat aficionados that enjoy looking at cat pics together. cats cornerstones are light hearted fun for humans and cats alike and a community that doesnt take itself too seriously. there is no serious roadmap (besides looking at cat pics) and no purpose or utility for the token. cat is definitely a cat.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse definitely a cat ($CAT) kohta Kui palju on definitely a cat ($CAT) tänapäeval väärt? Reaalajas $CAT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $CAT/USD hind? $ 0 . Milline on definitely a cat turukapitalisatsioon? $CAT turukapitalisatsioon on $ 21.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $CAT ringlev varu? $CAT ringlev varu on 894.61M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $CAT (ATH) hind? $CAT saavutab ATH hinna summas 0.00292532 USD . Mis oli kõigi aegade $CAT madalaim (ATL) hind? $CAT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $CAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $CAT kauplemismaht on -- USD . Kas $CAT sel aastal kõrgemale ka suundub? $CAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

