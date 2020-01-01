DeFine (DFA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DeFine (DFA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DeFine (DFA) teave The core of DeFine is SOCIAL. DeFine aims to build a decentralized NFT-based social network for web 3.0. Ametlik veebisait: https://www.define.one/ Ostke DFA kohe!

DeFine (DFA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeFine (DFA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 155.76K $ 155.76K $ 155.76K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.8 $ 3.8 $ 3.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00018978 $ 0.00018978 $ 0.00018978 Praegune hind: $ 0.00031145 $ 0.00031145 $ 0.00031145 Lisateave DeFine (DFA) hinna kohta

DeFine (DFA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeFine (DFA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DFA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DFA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DFA tokeni tokenoomikat, avastage DFA tokeni reaalajas hinda!

DFA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DFA võiks suunduda? Meie DFA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DFA tokeni hinna ennustust kohe!

