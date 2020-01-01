Defina Finance (FINA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Defina Finance (FINA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Defina Finance (FINA) teave $FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers. Ametlik veebisait: https://defina.finance/ Valge raamat: https://docs.defina.finance/ Ostke FINA kohe!

Defina Finance (FINA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Defina Finance (FINA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 47.97K $ 47.97K $ 47.97K Koguvaru: $ 58.89M $ 58.89M $ 58.89M Ringlev varu: $ 58.89M $ 58.89M $ 58.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 47.97K $ 47.97K $ 47.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.63 $ 9.63 $ 9.63 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00057069 $ 0.00057069 $ 0.00057069 Praegune hind: $ 0.00081237 $ 0.00081237 $ 0.00081237 Lisateave Defina Finance (FINA) hinna kohta

Defina Finance (FINA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Defina Finance (FINA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FINA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FINA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FINA tokeni tokenoomikat, avastage FINA tokeni reaalajas hinda!

FINA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FINA võiks suunduda? Meie FINA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FINA tokeni hinna ennustust kohe!

