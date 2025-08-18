Rohkem infot FINA

Defina Finance hind (FINA)

Loendis mitteolevad

1 FINA/USD reaalajas hind:

$0.00081112
$0.00081112$0.00081112
-0.80%1D
mexc
USD
Defina Finance (FINA) reaalajas hinnagraafik
Defina Finance (FINA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 9.63
$ 9.63$ 9.63

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-0.87%

-0.72%

-0.72%

Defina Finance (FINA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FINA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FINAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.63 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FINA muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.87% 24 tunni vältel -0.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Defina Finance (FINA) – turuteave

$ 47.77K
$ 47.77K$ 47.77K

--
----

$ 47.77K
$ 47.77K$ 47.77K

58.89M
58.89M 58.89M

58,892,469.0
58,892,469.0 58,892,469.0

Defina Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 47.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FINA ringlev varu on 58.89M, mille koguvaru on 58892469.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 47.77K.

Defina Finance (FINA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Defina Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Defina Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Defina Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Defina Finance ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.87%
30 päeva$ 0-0.61%
60 päeva$ 0-3.81%
90 päeva$ 0--

Mis on Defina Finance (FINA)

$FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers.

Valge raamat
Ametlik veebisait

Valge raamat
Ametlik veebisait

Defina Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Defina Finance (FINA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Defina Finance (FINA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Defina Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Defina Finance hinna ennustust kohe!

FINA kohalike valuutade suhtes

Defina Finance (FINA) tokenoomika

Defina Finance (FINA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FINA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Defina Finance (FINA) kohta

Kui palju on Defina Finance (FINA) tänapäeval väärt?
Reaalajas FINA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FINA/USD hind?
Praegune hind FINA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Defina Finance turukapitalisatsioon?
FINA turukapitalisatsioon on $ 47.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FINA ringlev varu?
FINA ringlev varu on 58.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FINA (ATH) hind?
FINA saavutab ATH hinna summas 9.63 USD.
Mis oli kõigi aegade FINA madalaim (ATL) hind?
FINA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FINA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FINA kauplemismaht on -- USD.
Kas FINA sel aastal kõrgemale ka suundub?
FINA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FINA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.