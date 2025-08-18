Mis on Defina Finance (FINA)

$FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers.

Üksuse Defina Finance (FINA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Defina Finance (FINA) kohta Kui palju on Defina Finance (FINA) tänapäeval väärt? Reaalajas FINA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FINA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FINA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Defina Finance turukapitalisatsioon? FINA turukapitalisatsioon on $ 47.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FINA ringlev varu? FINA ringlev varu on 58.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FINA (ATH) hind? FINA saavutab ATH hinna summas 9.63 USD . Mis oli kõigi aegade FINA madalaim (ATL) hind? FINA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FINA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FINA kauplemismaht on -- USD . Kas FINA sel aastal kõrgemale ka suundub? FINA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FINA hinna ennustust

