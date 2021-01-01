DeFido (DEFIDO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DeFido (DEFIDO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DeFido (DEFIDO) teave DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain. DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity. We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won’t be realized until everyone can access it. That’s why we’re prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools. Ametlik veebisait: https://www.defido.io Ostke DEFIDO kohe!

DeFido (DEFIDO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeFido (DEFIDO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 165.98K $ 165.98K $ 165.98K Koguvaru: $ 867.09M $ 867.09M $ 867.09M Ringlev varu: $ 867.09M $ 867.09M $ 867.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 165.98K $ 165.98K $ 165.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.269335 $ 0.269335 $ 0.269335 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00019143 $ 0.00019143 $ 0.00019143 Lisateave DeFido (DEFIDO) hinna kohta

DeFido (DEFIDO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeFido (DEFIDO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEFIDO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEFIDO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEFIDO tokeni tokenoomikat, avastage DEFIDO tokeni reaalajas hinda!

DEFIDO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEFIDO võiks suunduda? Meie DEFIDO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEFIDO tokeni hinna ennustust kohe!

