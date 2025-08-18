Mis on DeFido (DEFIDO)

DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain. DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity. We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won’t be realized until everyone can access it. That’s why we’re prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DeFido (DEFIDO) allikas Ametlik veebisait

DeFido hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeFido (DEFIDO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeFido (DEFIDO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeFido nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DeFido hinna ennustust kohe!

DEFIDO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

DeFido (DEFIDO) tokenoomika

DeFido (DEFIDO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEFIDO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeFido (DEFIDO) kohta Kui palju on DeFido (DEFIDO) tänapäeval väärt? Reaalajas DEFIDO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEFIDO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEFIDO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DeFido turukapitalisatsioon? DEFIDO turukapitalisatsioon on $ 205.27K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEFIDO ringlev varu? DEFIDO ringlev varu on 867.09M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEFIDO (ATH) hind? DEFIDO saavutab ATH hinna summas 0.269335 USD . Mis oli kõigi aegade DEFIDO madalaim (ATL) hind? DEFIDO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DEFIDO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEFIDO kauplemismaht on -- USD . Kas DEFIDO sel aastal kõrgemale ka suundub? DEFIDO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEFIDO hinna ennustust

DeFido (DEFIDO) Olulised valdkonna uudised