DeFiato (DFIAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DeFiato (DFIAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DeFiato (DFIAT) teave DeFiato is a centralized DeFi platform underpinned by the original vision to provide first-of-its-kind infrastructure in the context of the “DeFi” world, while at the same time, seamlessly bridging the gap between “fiat” and “crypto” toward mass adoption. Ametlik veebisait: https://defiato.com/ Ostke DFIAT kohe!

DeFiato (DFIAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeFiato (DFIAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 138.53K $ 138.53K $ 138.53K Koguvaru: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ringlev varu: $ 153.95M $ 153.95M $ 153.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 224.96K $ 224.96K $ 224.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.186609 $ 0.186609 $ 0.186609 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00089984 $ 0.00089984 $ 0.00089984 Lisateave DeFiato (DFIAT) hinna kohta

DeFiato (DFIAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeFiato (DFIAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DFIAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DFIAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DFIAT tokeni tokenoomikat, avastage DFIAT tokeni reaalajas hinda!

DFIAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DFIAT võiks suunduda? Meie DFIAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DFIAT tokeni hinna ennustust kohe!

