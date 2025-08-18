Mis on DeFiato (DFIAT)

DeFiato is a centralized DeFi platform underpinned by the original vision to provide first-of-its-kind infrastructure in the context of the “DeFi” world, while at the same time, seamlessly bridging the gap between “fiat” and “crypto” toward mass adoption.

DeFiato hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeFiato (DFIAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeFiato (DFIAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeFiato nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DeFiato (DFIAT) tokenoomika

DeFiato (DFIAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DFIAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeFiato (DFIAT) kohta Kui palju on DeFiato (DFIAT) tänapäeval väärt? Reaalajas DFIAT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DFIAT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DFIAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DeFiato turukapitalisatsioon? DFIAT turukapitalisatsioon on $ 139.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DFIAT ringlev varu? DFIAT ringlev varu on 153.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DFIAT (ATH) hind? DFIAT saavutab ATH hinna summas 0.186609 USD . Mis oli kõigi aegade DFIAT madalaim (ATL) hind? DFIAT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DFIAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DFIAT kauplemismaht on -- USD . Kas DFIAT sel aastal kõrgemale ka suundub? DFIAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DFIAT hinna ennustust

