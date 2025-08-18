Mis on Defiant (DEFIANT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Defiant (DEFIANT) allikas Ametlik veebisait

Defiant hinna ennustus (USD)

Kui palju on Defiant (DEFIANT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Defiant (DEFIANT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Defiant nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Defiant hinna ennustust kohe!

DEFIANT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Defiant (DEFIANT) tokenoomika

Defiant (DEFIANT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEFIANT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Defiant (DEFIANT) kohta Kui palju on Defiant (DEFIANT) tänapäeval väärt? Reaalajas DEFIANT hind USD on 0.0000691 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEFIANT/USD hind? $ 0.0000691 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEFIANT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Defiant turukapitalisatsioon? DEFIANT turukapitalisatsioon on $ 69.09K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEFIANT ringlev varu? DEFIANT ringlev varu on 999.84M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEFIANT (ATH) hind? DEFIANT saavutab ATH hinna summas 0.0247008 USD . Mis oli kõigi aegade DEFIANT madalaim (ATL) hind? DEFIANT nägi ATL hinda summas 0.00004182 USD . Milline on DEFIANT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEFIANT kauplemismaht on -- USD . Kas DEFIANT sel aastal kõrgemale ka suundub? DEFIANT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEFIANT hinna ennustust

Defiant (DEFIANT) Olulised valdkonna uudised