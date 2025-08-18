Rohkem infot DEFIANT

Defiant hind (DEFIANT)

1 DEFIANT/USD reaalajas hind:

--
----
-8.50%1D
USD
Defiant (DEFIANT) reaalajas hinnagraafik
Defiant (DEFIANT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.38%

-8.44%

-1.47%

-1.47%

Defiant (DEFIANT) reaalajas hind on $0.0000691. Viimase 24 tunni jooksul DEFIANT kaubeldud madalaim $ 0.00006862 ja kõrgeim $ 0.00007562 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEFIANTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0247008 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00004182.

Lüliajalise tootluse osas on DEFIANT muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, -8.44% 24 tunni vältel -1.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Defiant (DEFIANT) – turuteave

--
----

Defiant praegune turukapitalisatsioon on $ 69.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DEFIANT ringlev varu on 999.84M, mille koguvaru on 999835222.300964. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.09K.

Defiant (DEFIANT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Defiant ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Defiant ja USD hinnamuutus $ +0.0000138653.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Defiant ja USD hinnamuutus $ +0.0000252262.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Defiant ja USD hinnamuutus $ -0.00000631568225480428.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.44%
30 päeva$ +0.0000138653+20.07%
60 päeva$ +0.0000252262+36.51%
90 päeva$ -0.00000631568225480428-8.37%

Mis on Defiant (DEFIANT)

Üksuse Defiant (DEFIANT) allikas

Defiant hinna ennustus (USD)

Kui palju on Defiant (DEFIANT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Defiant (DEFIANT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Defiant nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Defiant hinna ennustust kohe!

DEFIANT kohalike valuutade suhtes

Defiant (DEFIANT) tokenoomika

Defiant (DEFIANT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEFIANT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Defiant (DEFIANT) kohta

Kui palju on Defiant (DEFIANT) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEFIANT hind USD on 0.0000691 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEFIANT/USD hind?
Praegune hind DEFIANT/USD on $ 0.0000691. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Defiant turukapitalisatsioon?
DEFIANT turukapitalisatsioon on $ 69.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEFIANT ringlev varu?
DEFIANT ringlev varu on 999.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEFIANT (ATH) hind?
DEFIANT saavutab ATH hinna summas 0.0247008 USD.
Mis oli kõigi aegade DEFIANT madalaim (ATL) hind?
DEFIANT nägi ATL hinda summas 0.00004182 USD.
Milline on DEFIANT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEFIANT kauplemismaht on -- USD.
Kas DEFIANT sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEFIANT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEFIANT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.