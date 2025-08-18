Mis on DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

Üksuse DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) allikas Ametlik veebisait

Kui palju on DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeFi Kingdoms Crystal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) tokenoomika

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRYSTAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) kohta Kui palju on DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) tänapäeval väärt? Reaalajas CRYSTAL hind USD on 0.00683458 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRYSTAL/USD hind? $ 0.00683458 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRYSTAL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DeFi Kingdoms Crystal turukapitalisatsioon? CRYSTAL turukapitalisatsioon on $ 1.04M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRYSTAL ringlev varu? CRYSTAL ringlev varu on 151.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRYSTAL (ATH) hind? CRYSTAL saavutab ATH hinna summas 34.6 USD . Mis oli kõigi aegade CRYSTAL madalaim (ATL) hind? CRYSTAL nägi ATL hinda summas 0.00505587 USD . Milline on CRYSTAL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRYSTAL kauplemismaht on -- USD . Kas CRYSTAL sel aastal kõrgemale ka suundub? CRYSTAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRYSTAL hinna ennustust

