DeFi Growth Index (DGI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DeFi Growth Index (DGI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Ametlik veebisait: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0x9a1741e151233a82cf69209a2f1bc7442b1fb29c/overview

DeFi Growth Index (DGI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeFi Growth Index (DGI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 271.46K $ 271.46K $ 271.46K Koguvaru: $ 215.35K $ 215.35K $ 215.35K Ringlev varu: $ 215.35K $ 215.35K $ 215.35K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 271.46K $ 271.46K $ 271.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 Kõigi aegade madalaim: $ 0.516838 $ 0.516838 $ 0.516838 Praegune hind: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 Lisateave DeFi Growth Index (DGI) hinna kohta

DeFi Growth Index (DGI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeFi Growth Index (DGI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DGI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DGI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DGI tokeni tokenoomikat, avastage DGI tokeni reaalajas hinda!

DGI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DGI võiks suunduda? Meie DGI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

