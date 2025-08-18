Mis on DeFi Growth Index (DGI)

The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

DeFi Growth Index (DGI) tokenoomika

DeFi Growth Index (DGI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DGI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeFi Growth Index (DGI) kohta Kui palju on DeFi Growth Index (DGI) tänapäeval väärt? Reaalajas DGI hind USD on 1.19 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DGI/USD hind? $ 1.19 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DGI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DeFi Growth Index turukapitalisatsioon? DGI turukapitalisatsioon on $ 270.42K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DGI ringlev varu? DGI ringlev varu on 227.75K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DGI (ATH) hind? DGI saavutab ATH hinna summas 1.46 USD . Mis oli kõigi aegade DGI madalaim (ATL) hind? DGI nägi ATL hinda summas 0.516838 USD . Milline on DGI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DGI kauplemismaht on -- USD . Kas DGI sel aastal kõrgemale ka suundub? DGI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DGI hinna ennustust

