Mis on Defi For You (DFY)

"DeFi For You is a crypto pawnbroking platform that facilitates lending by securing crypto and NFT collateral packages in smart contracts which are released when the loan is repaid or a liquidation threshold is met. The project is positioning itself as the leading pawnbroking platform in the crypto and NFT world. We have also developed a system for 'Evaluators' - most of whom are licensed pawnbrokers - to connect with borrowers in DeFi and offer them crypto loans against digital or physical assets. These pawnbrokers are uniquely positioned in that they have a licensed and secure premises to store hard assets. They store the asset, issue an NFT representing it to the borrower, and then burn the NFT when the asset is reclaimed. Our dev team took inspiration from the UI of Booking.com to design the layout of featured crypto pawnshops on the platform. They also designed an on-chain reputation system for lenders and borrowers, which denotes how many transactions they have had and their record of integrity when using the platform. We have developed an NFT marketplace with a special NFT Pawn Market integrated into it. This allows people to list NFTs for sale, auction, or pawn. It also means buyers can get great deals on NFTs that have been repossessed by lenders, who are now looking to cash in on the digital asset they have gained. DeFi For You will be launching lending pools in Q1 2022 to increase the value of its DeFi platform. This will allow users to quickly lend and borrow from pools with interest rates determined algorithmically. DeFi For You was founded by Adam Christopher Chaplin, who was a co-founder of Travala.com (AVA). The project is in the process of inking partnerships with major pawnbroking companies and banks to expand its reach and bring the world of pawnbroking into the crypto space. DeFi For You is built on Binance Smart Chain and the native DFY token is a BE20 - BEP2 bridge. It is used for fees on the platform, as well as loan currency, repayment currency, and collateral for loans."

Üksuse Defi For You (DFY) allikas Ametlik veebisait

Defi For You hinna ennustus (USD)

Kui palju on Defi For You (DFY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Defi For You (DFY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Defi For You nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Defi For You hinna ennustust kohe!

DFY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Defi For You (DFY) tokenoomika

Defi For You (DFY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DFY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Defi For You (DFY) kohta Kui palju on Defi For You (DFY) tänapäeval väärt? Reaalajas DFY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DFY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DFY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Defi For You turukapitalisatsioon? DFY turukapitalisatsioon on $ 114.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DFY ringlev varu? DFY ringlev varu on 601.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DFY (ATH) hind? DFY saavutab ATH hinna summas 0.27096 USD . Mis oli kõigi aegade DFY madalaim (ATL) hind? DFY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DFY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DFY kauplemismaht on -- USD . Kas DFY sel aastal kõrgemale ka suundub? DFY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DFY hinna ennustust

