Defender Bot (DFNDR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Defender Bot (DFNDR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Defender Bot (DFNDR) teave Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified. Ametlik veebisait: https://defenderbot.tech Ostke DFNDR kohe!

Defender Bot (DFNDR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Defender Bot (DFNDR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 210.32K $ 210.32K $ 210.32K Koguvaru: $ 82.88M $ 82.88M $ 82.88M Ringlev varu: $ 82.88M $ 82.88M $ 82.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 210.32K $ 210.32K $ 210.32K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.299994 $ 0.299994 $ 0.299994 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00204416 $ 0.00204416 $ 0.00204416 Praegune hind: $ 0.00253753 $ 0.00253753 $ 0.00253753 Lisateave Defender Bot (DFNDR) hinna kohta

Defender Bot (DFNDR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Defender Bot (DFNDR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DFNDR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DFNDR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DFNDR tokeni tokenoomikat, avastage DFNDR tokeni reaalajas hinda!

DFNDR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DFNDR võiks suunduda? Meie DFNDR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DFNDR tokeni hinna ennustust kohe!

