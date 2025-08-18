Mis on Defender Bot (DFNDR)

Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Defender Bot hinna ennustus (USD)

Kui palju on Defender Bot (DFNDR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Defender Bot (DFNDR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Defender Bot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DFNDR kohalike valuutade suhtes

Defender Bot (DFNDR) tokenoomika

Defender Bot (DFNDR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DFNDR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Defender Bot (DFNDR) kohta Kui palju on Defender Bot (DFNDR) tänapäeval väärt? Reaalajas DFNDR hind USD on 0.00260761 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DFNDR/USD hind? $ 0.00260761 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DFNDR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Defender Bot turukapitalisatsioon? DFNDR turukapitalisatsioon on $ 216.13K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DFNDR ringlev varu? DFNDR ringlev varu on 82.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DFNDR (ATH) hind? DFNDR saavutab ATH hinna summas 0.299994 USD . Mis oli kõigi aegade DFNDR madalaim (ATL) hind? DFNDR nägi ATL hinda summas 0.00204416 USD . Milline on DFNDR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DFNDR kauplemismaht on -- USD . Kas DFNDR sel aastal kõrgemale ka suundub? DFNDR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DFNDR hinna ennustust

Defender Bot (DFNDR) Olulised valdkonna uudised