deerman logo

deerman hind (DEERMAN)

Loendis mitteolevad

1 DEERMAN/USD reaalajas hind:

--
----
-5.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
deerman (DEERMAN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:17:28 (UTC+8)

deerman (DEERMAN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00238264
$ 0.00238264$ 0.00238264

$ 0
$ 0$ 0

+0.79%

-5.38%

+1.39%

+1.39%

deerman (DEERMAN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DEERMAN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEERMANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00238264 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DEERMAN muutunud +0.79% viimase tunni jooksul, -5.38% 24 tunni vältel +1.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

deerman (DEERMAN) – turuteave

$ 10.70K
$ 10.70K$ 10.70K

--
----

$ 10.70K
$ 10.70K$ 10.70K

999.89M
999.89M 999.89M

999,890,079.0
999,890,079.0 999,890,079.0

deerman praegune turukapitalisatsioon on $ 10.70K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DEERMAN ringlev varu on 999.89M, mille koguvaru on 999890079.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.70K.

deerman (DEERMAN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse deerman ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse deerman ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse deerman ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse deerman ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.38%
30 päeva$ 0+0.86%
60 päeva$ 0+7.04%
90 päeva$ 0--

Mis on deerman (DEERMAN)

deerman is a memecoin in honour of popcorn the singing deer on tiktok with 500M+ views and 200M+ likes deerman is truly famous deer. the community is committed to and is forming nicely. new holders and community members are joining us on our journey to conquer the trenches and fly santa into the holiday szn let's make this december an awesome one for popcorn ! join our telegram for good vibes, spreading the word !

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse deerman (DEERMAN) allikas

Ametlik veebisait

deerman hinna ennustus (USD)

Kui palju on deerman (DEERMAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie deerman (DEERMAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida deerman nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake deerman hinna ennustust kohe!

DEERMAN kohalike valuutade suhtes

deerman (DEERMAN) tokenoomika

deerman (DEERMAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEERMAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse deerman (DEERMAN) kohta

Kui palju on deerman (DEERMAN) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEERMAN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEERMAN/USD hind?
Praegune hind DEERMAN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on deerman turukapitalisatsioon?
DEERMAN turukapitalisatsioon on $ 10.70K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEERMAN ringlev varu?
DEERMAN ringlev varu on 999.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEERMAN (ATH) hind?
DEERMAN saavutab ATH hinna summas 0.00238264 USD.
Mis oli kõigi aegade DEERMAN madalaim (ATL) hind?
DEERMAN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DEERMAN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEERMAN kauplemismaht on -- USD.
Kas DEERMAN sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEERMAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEERMAN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.