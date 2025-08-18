Mis on DeepOnion (ONION)

"DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017. Features delivered by the DeepOnion team: DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)"

Üksuse DeepOnion (ONION) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeepOnion (ONION) kohta Kui palju on DeepOnion (ONION) tänapäeval väärt? Reaalajas ONION hind USD on 0.02149917 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ONION/USD hind? $ 0.02149917 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ONION/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DeepOnion turukapitalisatsioon? ONION turukapitalisatsioon on $ 431.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ONION ringlev varu? ONION ringlev varu on 20.08M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONION (ATH) hind? ONION saavutab ATH hinna summas 20.2 USD . Mis oli kõigi aegade ONION madalaim (ATL) hind? ONION nägi ATL hinda summas 0.00312193 USD . Milline on ONION kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ONION kauplemismaht on -- USD . Kas ONION sel aastal kõrgemale ka suundub? ONION võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONION hinna ennustust

