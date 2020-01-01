Deep Fried Memes (FRIED) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Deep Fried Memes (FRIED) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Deep Fried Memes (FRIED) teave Trigger the Memeocalypse across the blockchain. Deep Fried Memes are a chaotic, high-impact meme style where images are blasted with filters until they’re hilariously distorted—grainy, oversaturated, and absurdly colorful. This unhinged aesthetic is ideal for memecoins and meme projects, driving attention, engagement, and viral spread across social media. It’s not just content—it’s memetic warfare at its finest. Ametlik veebisait: https://www.deepfriedmemes.xyz/ Ostke FRIED kohe!

Deep Fried Memes (FRIED) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Deep Fried Memes (FRIED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.36K $ 19.36K $ 19.36K Koguvaru: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M Ringlev varu: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.36K $ 19.36K $ 19.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Deep Fried Memes (FRIED) hinna kohta

Deep Fried Memes (FRIED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Deep Fried Memes (FRIED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FRIED tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FRIED tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FRIED tokeni tokenoomikat, avastage FRIED tokeni reaalajas hinda!

FRIED – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FRIED võiks suunduda? Meie FRIED hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FRIED tokeni hinna ennustust kohe!

