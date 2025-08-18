Rohkem infot DEEBO

Deebo the Bear hind (DEEBO)

Loendis mitteolevad

1 DEEBO/USD reaalajas hind:

--
----
-7.60%1D
USD
Deebo the Bear (DEEBO) reaalajas hinnagraafik
Deebo the Bear (DEEBO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00006264
$ 0.00006264
24 h madal
$ 0.0000692
$ 0.0000692
24 h kõrge

$ 0.00006264
$ 0.00006264

$ 0.0000692
$ 0.0000692

$ 0.00315889
$ 0.00315889

$ 0.00002477
$ 0.00002477

+0.05%

-8.23%

-10.23%

-10.23%

Deebo the Bear (DEEBO) reaalajas hind on $0.00006278. Viimase 24 tunni jooksul DEEBO kaubeldud madalaim $ 0.00006264 ja kõrgeim $ 0.0000692 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEEBOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00315889 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002477.

Lüliajalise tootluse osas on DEEBO muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -8.23% 24 tunni vältel -10.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Deebo the Bear (DEEBO) – turuteave

$ 62.78K
$ 62.78K

--
----

$ 62.78K
$ 62.78K

999.97M
999.97M

999,969,860.0
999,969,860.0

Deebo the Bear praegune turukapitalisatsioon on $ 62.78K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DEEBO ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999969860.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.78K.

Deebo the Bear (DEEBO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Deebo the Bear ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Deebo the Bear ja USD hinnamuutus $ -0.0000117991.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Deebo the Bear ja USD hinnamuutus $ +0.0000044673.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Deebo the Bear ja USD hinnamuutus $ +0.00000487191934642222.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.23%
30 päeva$ -0.0000117991-18.79%
60 päeva$ +0.0000044673+7.12%
90 päeva$ +0.00000487191934642222+8.41%

Mis on Deebo the Bear (DEEBO)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Deebo the Bear (DEEBO) allikas

Ametlik veebisait

Deebo the Bear hinna ennustus (USD)

Kui palju on Deebo the Bear (DEEBO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Deebo the Bear (DEEBO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Deebo the Bear nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Deebo the Bear hinna ennustust kohe!

DEEBO kohalike valuutade suhtes

Deebo the Bear (DEEBO) tokenoomika

Deebo the Bear (DEEBO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEEBO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Deebo the Bear (DEEBO) kohta

Kui palju on Deebo the Bear (DEEBO) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEEBO hind USD on 0.00006278 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEEBO/USD hind?
Praegune hind DEEBO/USD on $ 0.00006278. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Deebo the Bear turukapitalisatsioon?
DEEBO turukapitalisatsioon on $ 62.78K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEEBO ringlev varu?
DEEBO ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEEBO (ATH) hind?
DEEBO saavutab ATH hinna summas 0.00315889 USD.
Mis oli kõigi aegade DEEBO madalaim (ATL) hind?
DEEBO nägi ATL hinda summas 0.00002477 USD.
Milline on DEEBO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEEBO kauplemismaht on -- USD.
Kas DEEBO sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEEBO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEEBO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.