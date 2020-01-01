Dedium (DEDI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dedium (DEDI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dedium (DEDI) teave Dedium is a decentralized network of nodes, offering access to GPU resources for a wide range of computational tasks. By leveraging the untapped potential of idle GPUs, including those of gamers and miners in exchange for Dedi tokens. Dedium aims to democratize access to GPU resources and unlock new possibilities for decentralized computing. Dedium emerges as a pioneering solution, offering decentralized GPU resource allocation to address scalability, accessibility, and cost-effectiveness challenges. By harnessing idle GPU resources of retail and commercial users in exchange for rewards, Dedium democratizes access to computational power across industries like AI, machine learning, 3D rendering, and scientific computing. Ametlik veebisait: https://dedium.io/ Valge raamat: https://dedium.io/whitepaper.pdf Ostke DEDI kohe!

Dedium (DEDI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dedium (DEDI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.10M Koguvaru: $ 250.00M Ringlev varu: $ 50.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.12706 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01502524 Praegune hind: $ 0.02199494

Dedium (DEDI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dedium (DEDI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEDI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEDI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEDI tokeni tokenoomikat, avastage DEDI tokeni reaalajas hinda!

