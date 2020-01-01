Dedium (DEDI) tokenoomika
Dedium (DEDI) teave
Dedium is a decentralized network of nodes, offering access to GPU resources for a wide range of computational tasks. By leveraging the untapped potential of idle GPUs, including those of gamers and miners in exchange for Dedi tokens. Dedium aims to democratize access to GPU resources and unlock new possibilities for decentralized computing.
Dedium emerges as a pioneering solution, offering decentralized GPU resource allocation to address scalability, accessibility, and cost-effectiveness challenges. By harnessing idle GPU resources of retail and commercial users in exchange for rewards, Dedium democratizes access to computational power across industries like AI, machine learning, 3D rendering, and scientific computing.
Dedium (DEDI) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Dedium (DEDI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Dedium (DEDI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Dedium (DEDI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate DEDI tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
DEDI tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate DEDI tokeni tokenoomikat, avastage DEDI tokeni reaalajas hinda!
DEDI – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu DEDI võiks suunduda? Meie DEDI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.