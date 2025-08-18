Mis on Dedium (DEDI)

Dedium is a decentralized network of nodes, offering access to GPU resources for a wide range of computational tasks. By leveraging the untapped potential of idle GPUs, including those of gamers and miners in exchange for Dedi tokens. Dedium aims to democratize access to GPU resources and unlock new possibilities for decentralized computing. Dedium emerges as a pioneering solution, offering decentralized GPU resource allocation to address scalability, accessibility, and cost-effectiveness challenges. By harnessing idle GPU resources of retail and commercial users in exchange for rewards, Dedium democratizes access to computational power across industries like AI, machine learning, 3D rendering, and scientific computing.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Dedium (DEDI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Dedium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dedium (DEDI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dedium (DEDI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dedium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dedium hinna ennustust kohe!

DEDI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Dedium (DEDI) tokenoomika

Dedium (DEDI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEDI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dedium (DEDI) kohta Kui palju on Dedium (DEDI) tänapäeval väärt? Reaalajas DEDI hind USD on 0.02374272 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEDI/USD hind? $ 0.02374272 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEDI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dedium turukapitalisatsioon? DEDI turukapitalisatsioon on $ 1.19M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEDI ringlev varu? DEDI ringlev varu on 50.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEDI (ATH) hind? DEDI saavutab ATH hinna summas 0.12706 USD . Mis oli kõigi aegade DEDI madalaim (ATL) hind? DEDI nägi ATL hinda summas 0.01502524 USD . Milline on DEDI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEDI kauplemismaht on -- USD . Kas DEDI sel aastal kõrgemale ka suundub? DEDI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEDI hinna ennustust

Dedium (DEDI) Olulised valdkonna uudised