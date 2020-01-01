Decimated (DIO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Decimated (DIO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Decimated (DIO) teave Fracture Labs is a team of veteran game developers who are creating an open world survival game with a blockchain based economy, called DECIMATED. The team is creating a 64km2 map in Unreal Engine 4, where players can choose to play a human citizen or a cyborg cop, and must compete with each other to earn cryptocurrency (DIO) in a massive persistent online world. Ametlik veebisait: https://www.decimated.net/ Ostke DIO kohe!

Decimated (DIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Decimated (DIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 543.26M $ 543.26M $ 543.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.58793 $ 0.58793 $ 0.58793 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00289189 $ 0.00289189 $ 0.00289189 Lisateave Decimated (DIO) hinna kohta

Decimated (DIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Decimated (DIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DIO tokeni tokenoomikat, avastage DIO tokeni reaalajas hinda!

DIO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DIO võiks suunduda? Meie DIO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DIO tokeni hinna ennustust kohe!

