Fracture Labs is a team of veteran game developers who are creating an open world survival game with a blockchain based economy, called DECIMATED. The team is creating a 64km2 map in Unreal Engine 4, where players can choose to play a human citizen or a cyborg cop, and must compete with each other to earn cryptocurrency (DIO) in a massive persistent online world.

Decimated hinna ennustus (USD)

Kui palju on Decimated (DIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decimated (DIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decimated nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Decimated (DIO) tokenoomika

Decimated (DIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Decimated (DIO) kohta Kui palju on Decimated (DIO) tänapäeval väärt? Reaalajas DIO hind USD on 0.00307902 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DIO/USD hind? $ 0.00307902 . Milline on Decimated turukapitalisatsioon? DIO turukapitalisatsioon on $ 1.67M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DIO ringlev varu? DIO ringlev varu on 543.26M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DIO (ATH) hind? DIO saavutab ATH hinna summas 0.58793 USD . Mis oli kõigi aegade DIO madalaim (ATL) hind? DIO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DIO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DIO kauplemismaht on -- USD . Kas DIO sel aastal kõrgemale ka suundub? DIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

