Decentralized Social hind (DESO)

1 DESO/USD reaalajas hind:

$5.76
-1.20%1D
Decentralized Social (DESO) reaalajas hinnagraafik
Decentralized Social (DESO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.06%

-1.27%

+26.61%

+26.61%

Decentralized Social (DESO) reaalajas hind on $5.76. Viimase 24 tunni jooksul DESO kaubeldud madalaim $ 5.75 ja kõrgeim $ 5.91 näitab aktiivset turu volatiivsust. DESOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 198.68 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.7.

Lüliajalise tootluse osas on DESO muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -1.27% 24 tunni vältel +26.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Decentralized Social (DESO) – turuteave

$ 60.71M
$ 60.71M$ 60.71M

$ 62.31M
$ 62.31M$ 62.31M

10.53M
10.53M 10.53M

10,808,492.6854
10,808,492.6854 10,808,492.6854

Decentralized Social praegune turukapitalisatsioon on $ 60.71M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DESO ringlev varu on 10.53M, mille koguvaru on 10808492.6854. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.31M.

Decentralized Social (DESO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Decentralized Social ja USD hinnamuutus $ -0.074639333216975.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Decentralized Social ja USD hinnamuutus $ +1.5067474560.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Decentralized Social ja USD hinnamuutus $ +3.0419614080.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Decentralized Social ja USD hinnamuutus $ +0.9394356138472315.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.074639333216975-1.27%
30 päeva$ +1.5067474560+26.16%
60 päeva$ +3.0419614080+52.81%
90 päeva$ +0.9394356138472315+19.49%

Mis on Decentralized Social (DESO)

Üksuse Decentralized Social (DESO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Decentralized Social hinna ennustus (USD)

Kui palju on Decentralized Social (DESO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decentralized Social (DESO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decentralized Social nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Decentralized Social (DESO) tokenoomika

Decentralized Social (DESO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DESO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Decentralized Social (DESO) kohta

Kui palju on Decentralized Social (DESO) tänapäeval väärt?
Reaalajas DESO hind USD on 5.76 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DESO/USD hind?
Praegune hind DESO/USD on $ 5.76. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Decentralized Social turukapitalisatsioon?
DESO turukapitalisatsioon on $ 60.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DESO ringlev varu?
DESO ringlev varu on 10.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DESO (ATH) hind?
DESO saavutab ATH hinna summas 198.68 USD.
Mis oli kõigi aegade DESO madalaim (ATL) hind?
DESO nägi ATL hinda summas 2.7 USD.
Milline on DESO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DESO kauplemismaht on -- USD.
Kas DESO sel aastal kõrgemale ka suundub?
DESO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DESO hinna ennustust.
Decentralized Social (DESO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.