Decentralized AI Organization (DAIO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Decentralized AI Organization (DAIO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Decentralized AI Organization (DAIO) teave The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain. Ametlik veebisait: https://daio.world/ Valge raamat: https://github.com/decentralizedaiorganization/DAIORewardSystem Ostke DAIO kohe!

Decentralized AI Organization (DAIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Decentralized AI Organization (DAIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.84K $ 6.84K $ 6.84K Koguvaru: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Ringlev varu: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.84K $ 6.84K $ 6.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00028065 $ 0.00028065 $ 0.00028065 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000459 $ 0.00000459 $ 0.00000459 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Decentralized AI Organization (DAIO) hinna kohta

Decentralized AI Organization (DAIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Decentralized AI Organization (DAIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DAIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DAIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DAIO tokeni tokenoomikat, avastage DAIO tokeni reaalajas hinda!

DAIO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DAIO võiks suunduda? Meie DAIO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DAIO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!