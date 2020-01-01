Decentralized AI Organization (DAIO) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Decentralized AI Organization (DAIO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Decentralized AI Organization (DAIO) teave

The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain.

Ametlik veebisait:
https://daio.world/
Valge raamat:
https://github.com/decentralizedaiorganization/DAIORewardSystem

Decentralized AI Organization (DAIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Decentralized AI Organization (DAIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 6.84K
Koguvaru:
$ 998.23M
Ringlev varu:
$ 998.23M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 6.84K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00028065
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00000459
Praegune hind:
$ 0
Decentralized AI Organization (DAIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Decentralized AI Organization (DAIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate DAIO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

DAIO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate DAIO tokeni tokenoomikat, avastage DAIO tokeni reaalajas hinda!

DAIO – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu DAIO võiks suunduda? Meie DAIO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.