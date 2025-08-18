Rohkem infot ICE

Decentral Games ICE logo

Decentral Games ICE hind (ICE)

Loendis mitteolevad

1 ICE/USD reaalajas hind:

$0.00042025
$0.00042025$0.00042025
0.00%1D
mexc
USD
Decentral Games ICE (ICE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 18:17:23 (UTC+8)

Decentral Games ICE (ICE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.301699
$ 0.301699$ 0.301699

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

+0.02%

-2.55%

-2.55%

Decentral Games ICE (ICE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ICE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ICEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.301699 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ICE muutunud +0.60% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel -2.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Decentral Games ICE (ICE) – turuteave

$ 94.83K
$ 94.83K$ 94.83K

--
----

$ 95.25K
$ 95.25K$ 95.25K

225.67M
225.67M 225.67M

226,662,490.889
226,662,490.889 226,662,490.889

Decentral Games ICE praegune turukapitalisatsioon on $ 94.83K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ICE ringlev varu on 225.67M, mille koguvaru on 226662490.889. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 95.25K.

Decentral Games ICE (ICE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Decentral Games ICE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Decentral Games ICE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Decentral Games ICE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Decentral Games ICE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.02%
30 päeva$ 0-4.11%
60 päeva$ 0-7.57%
90 päeva$ 0--

Mis on Decentral Games ICE (ICE)

ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide. $ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments. To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games

Üksuse Decentral Games ICE (ICE) allikas

Ametlik veebisait

Decentral Games ICE hinna ennustus (USD)

Kui palju on Decentral Games ICE (ICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decentral Games ICE (ICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decentral Games ICE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ICE kohalike valuutade suhtes

Decentral Games ICE (ICE) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Decentral Games ICE (ICE) kohta

Kui palju on Decentral Games ICE (ICE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ICE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ICE/USD hind?
Praegune hind ICE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Decentral Games ICE turukapitalisatsioon?
ICE turukapitalisatsioon on $ 94.83K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ICE ringlev varu?
ICE ringlev varu on 225.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICE (ATH) hind?
ICE saavutab ATH hinna summas 0.301699 USD.
Mis oli kõigi aegade ICE madalaim (ATL) hind?
ICE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ICE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ICE kauplemismaht on -- USD.
Kas ICE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ICE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.