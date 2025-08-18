Mis on Decentral Games (DG)

Decentral Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on Decentral Games (DG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decentral Games (DG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decentral Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DG kohalike valuutade suhtes

Decentral Games (DG) tokenoomika

Decentral Games (DG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Decentral Games (DG) kohta Kui palju on Decentral Games (DG) tänapäeval väärt? Reaalajas DG hind USD on 0.00155315 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DG/USD hind? $ 0.00155315 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Decentral Games turukapitalisatsioon? DG turukapitalisatsioon on $ 1.45M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DG ringlev varu? DG ringlev varu on 934.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DG (ATH) hind? DG saavutab ATH hinna summas 1.63 USD . Mis oli kõigi aegade DG madalaim (ATL) hind? DG nägi ATL hinda summas 0.00113538 USD . Milline on DG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DG kauplemismaht on -- USD . Kas DG sel aastal kõrgemale ka suundub? DG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DG hinna ennustust

