Decentral Games logo

Decentral Games hind (DG)

Loendis mitteolevad

1 DG/USD reaalajas hind:

$0.00155315
$0.00155315
+7.50%1D
mexc
USD
Decentral Games (DG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:24:47 (UTC+8)

Decentral Games (DG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00122406
$ 0.00122406
24 h madal
$ 0.0016107
$ 0.0016107
24 h kõrge

$ 0.00122406
$ 0.00122406

$ 0.0016107
$ 0.0016107

$ 1.63
$ 1.63

$ 0.00113538
$ 0.00113538

+13.01%

+7.55%

+1.65%

+1.65%

Decentral Games (DG) reaalajas hind on $0.00155315. Viimase 24 tunni jooksul DG kaubeldud madalaim $ 0.00122406 ja kõrgeim $ 0.0016107 näitab aktiivset turu volatiivsust. DGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.63 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00113538.

Lüliajalise tootluse osas on DG muutunud +13.01% viimase tunni jooksul, +7.55% 24 tunni vältel +1.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Decentral Games (DG) – turuteave

$ 1.45M
$ 1.45M

--
--

$ 1.45M
$ 1.45M

934.42M
934.42M

934,421,222.9934194
934,421,222.9934194

Decentral Games praegune turukapitalisatsioon on $ 1.45M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DG ringlev varu on 934.42M, mille koguvaru on 934421222.9934194. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.45M.

Decentral Games (DG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Decentral Games ja USD hinnamuutus $ +0.00010905.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Decentral Games ja USD hinnamuutus $ -0.0002065430.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Decentral Games ja USD hinnamuutus $ -0.0001417698.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Decentral Games ja USD hinnamuutus $ -0.0008183714569301427.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00010905+7.55%
30 päeva$ -0.0002065430-13.29%
60 päeva$ -0.0001417698-9.12%
90 päeva$ -0.0008183714569301427-34.50%

Mis on Decentral Games (DG)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Decentral Games (DG) allikas

Ametlik veebisait

Decentral Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on Decentral Games (DG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decentral Games (DG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decentral Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Decentral Games hinna ennustust kohe!

DG kohalike valuutade suhtes

Decentral Games (DG) tokenoomika

Decentral Games (DG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Decentral Games (DG) kohta

Kui palju on Decentral Games (DG) tänapäeval väärt?
Reaalajas DG hind USD on 0.00155315 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DG/USD hind?
Praegune hind DG/USD on $ 0.00155315. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Decentral Games turukapitalisatsioon?
DG turukapitalisatsioon on $ 1.45M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DG ringlev varu?
DG ringlev varu on 934.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DG (ATH) hind?
DG saavutab ATH hinna summas 1.63 USD.
Mis oli kõigi aegade DG madalaim (ATL) hind?
DG nägi ATL hinda summas 0.00113538 USD.
Milline on DG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DG kauplemismaht on -- USD.
Kas DG sel aastal kõrgemale ka suundub?
DG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.