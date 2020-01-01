Decentr (DEC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Decentr (DEC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Decentr (DEC) teave Decentr is allows users to generate, reuse and exchange high quality data online via a secure browser/browser extension and suite of dFintech tools. Decentr’s “data-as-value” paradigm means users see a correlated decrease in the cost of products and services bought online, via Decentr and our “dPay” system, while at the same providing superior APR’s on consumer crypto loans made via users dWallet and Decentr’s consumer crypto dLoan features. This (necessary) extension of DeFi 1.0, delivers user-centric financial services to anyone, when they want it and how they want it, regardless of their net worth. Ametlik veebisait: https://decentr.net/ Valge raamat: https://decentr.net/files/Decentr_Whitepaper_V1.6.pdf Ostke DEC kohe!

Decentr (DEC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Decentr (DEC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.34K $ 17.34K $ 17.34K Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 108.77M $ 108.77M $ 108.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 31.88K $ 31.88K $ 31.88K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.610172 $ 0.610172 $ 0.610172 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0001596 $ 0.0001596 $ 0.0001596 Lisateave Decentr (DEC) hinna kohta

Decentr (DEC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Decentr (DEC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEC tokeni tokenoomikat, avastage DEC tokeni reaalajas hinda!

DEC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEC võiks suunduda? Meie DEC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEC tokeni hinna ennustust kohe!

