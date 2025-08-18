Rohkem infot DEC

Decentr logo

Decentr hind (DEC)

Loendis mitteolevad

1 DEC/USD reaalajas hind:

$0.0001508
$0.0001508$0.0001508
-9.80%1D
mexc
USD
Decentr (DEC) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Decentr (DEC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.610172
$ 0.610172$ 0.610172

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

-9.85%

-30.84%

-30.84%

Decentr (DEC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DEC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DECkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.610172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DEC muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -9.85% 24 tunni vältel -30.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Decentr (DEC) – turuteave

$ 16.35K
$ 16.35K$ 16.35K

--
----

$ 30.07K
$ 30.07K$ 30.07K

108.77M
108.77M 108.77M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Decentr praegune turukapitalisatsioon on $ 16.35K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DEC ringlev varu on 108.77M, mille koguvaru on 200000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.07K.

Decentr (DEC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Decentr ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Decentr ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Decentr ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Decentr ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.85%
30 päeva$ 0-20.75%
60 päeva$ 0-41.98%
90 päeva$ 0--

Mis on Decentr (DEC)

Decentr is allows users to generate, reuse and exchange high quality data online via a secure browser/browser extension and suite of dFintech tools. Decentr’s “data-as-value” paradigm means users see a correlated decrease in the cost of products and services bought online, via Decentr and our “dPay” system, while at the same providing superior APR’s on consumer crypto loans made via users dWallet and Decentr’s consumer crypto dLoan features. This (necessary) extension of DeFi 1.0, delivers user-centric financial services to anyone, when they want it and how they want it, regardless of their net worth.

Üksuse Decentr (DEC) allikas

Decentr hinna ennustus (USD)

Kui palju on Decentr (DEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decentr (DEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decentr nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DEC kohalike valuutade suhtes

Decentr (DEC) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Decentr (DEC) kohta

Kui palju on Decentr (DEC) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEC/USD hind?
Praegune hind DEC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Decentr turukapitalisatsioon?
DEC turukapitalisatsioon on $ 16.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEC ringlev varu?
DEC ringlev varu on 108.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEC (ATH) hind?
DEC saavutab ATH hinna summas 0.610172 USD.
Mis oli kõigi aegade DEC madalaim (ATL) hind?
DEC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DEC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEC kauplemismaht on -- USD.
Kas DEC sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEC hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.