Mis on Decentr (DEC)

Decentr is allows users to generate, reuse and exchange high quality data online via a secure browser/browser extension and suite of dFintech tools. Decentr’s “data-as-value” paradigm means users see a correlated decrease in the cost of products and services bought online, via Decentr and our “dPay” system, while at the same providing superior APR’s on consumer crypto loans made via users dWallet and Decentr’s consumer crypto dLoan features. This (necessary) extension of DeFi 1.0, delivers user-centric financial services to anyone, when they want it and how they want it, regardless of their net worth.

Üksuse Decentr (DEC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Decentr hinna ennustus (USD)

Kui palju on Decentr (DEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decentr (DEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decentr nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DEC kohalike valuutade suhtes

Decentr (DEC) tokenoomika

Decentr (DEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Decentr (DEC) kohta Kui palju on Decentr (DEC) tänapäeval väärt? Reaalajas DEC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Decentr turukapitalisatsioon? DEC turukapitalisatsioon on $ 16.35K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEC ringlev varu? DEC ringlev varu on 108.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEC (ATH) hind? DEC saavutab ATH hinna summas 0.610172 USD . Mis oli kõigi aegade DEC madalaim (ATL) hind? DEC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DEC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEC kauplemismaht on -- USD . Kas DEC sel aastal kõrgemale ka suundub? DEC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEC hinna ennustust

