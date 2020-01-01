DDAO Hunters (DDAO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DDAO Hunters (DDAO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DDAO Hunters (DDAO) teave "DeFi Hunters DAO powered by Pro Blockchain Media and nftindex.tech. It is built on six pillars: Fund

NFT & META Fund

Game Guild

Yield Farming Fund

Accelerator Program

Academy The investment fund is DAO's primary area of focus. The goal is to invest in projects in the early stage (seed and private rounds). DDAO is the native utility token of the DeFi Hunters is a DAO used to access private Discord channels and as a fee for participation in all DAO investments." Ametlik veebisait: https://defihuntersdao.club/ Valge raamat: https://ddao-hunters.gitbook.io/whitepaper/about/ddao-hunters Ostke DDAO kohe!

DDAO Hunters (DDAO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DDAO Hunters (DDAO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 Koguvaru: $ 21.00M Ringlev varu: $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 481.69K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.75 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01009222 Praegune hind: $ 0.02294736 Lisateave DDAO Hunters (DDAO) hinna kohta

DDAO Hunters (DDAO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DDAO Hunters (DDAO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DDAO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DDAO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DDAO tokeni tokenoomikat, avastage DDAO tokeni reaalajas hinda!

DDAO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DDAO võiks suunduda? Meie DDAO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DDAO tokeni hinna ennustust kohe!

