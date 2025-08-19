DCNTRL Network hind (DCNX)
+5.02%
+5.02%
DCNTRL Network (DCNX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DCNX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DCNXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00964024 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on DCNX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DCNTRL Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. DCNX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.13K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse DCNTRL Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DCNTRL Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DCNTRL Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DCNTRL Network ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|30 päeva
|$ 0
|+16.53%
|60 päeva
|$ 0
|+15.39%
|90 päeva
|$ 0
Introducing DCNTRL Network DCNTRL Network emerges as a transformative protocol in the BNB Chain ecosystem. Crafted by TEN Finance, an early BNB Chain DeFi pioneer, it leverages the Liquity framework to reshape the Stablecoin landscape. With its upcoming $USDEFI stablecoin, DCNTRL is poised to fuel BNB's growth. Central to its governance is the $DCNX token. Addressing Key Challenges: Volatility: In a crypto market known for its fluctuations, DCNTRL's BNB-backed $USDEFI stablecoin stands as a beacon of stability. Transparency: Distancing from the opacity of many centralized stablecoins, $USDEFI offers transparent minting and redemption, bolstering user confidence. Accessibility: At its core, DCNTRL seeks to democratize DeFi, championing universal financial access. Unveiling $DCNX: More than just a reward token, $DCNX is the lifeblood of the DCNTRL Network. It incentivizes liquidity for the USDEFI pool and serves as a key to unlocking myriad ecosystem benefits. Value Proposition of $DCNX: By staking $DCNX, holders can tap into protocol revenue generated each time $USDEFI is minted or redeemed. This continuous reward system ensures the community thrives alongside the network's success.
Kui palju on DCNTRL Network (DCNX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DCNTRL Network (DCNX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DCNTRL Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake DCNTRL Network hinna ennustust kohe!
DCNTRL Network (DCNX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCNX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-18 17:40:00
|Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
|08-18 10:12:00
|Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
