DCA420 Meme Index (DCA) teave $DCA is a community-driven crypto project aimed at creating the ultimate, searchable database of crypto memes. By cataloging and organizing the best crypto humor and insights from around the world, $DCA connects meme culture with the digital currency landscape, making it easier for everyone to explore and share the content that defines the crypto space. "Where Crypto Meets Memes- $DCA, Your Meme Coin Search Engine" Ametlik veebisait: https://dca420.com Ostke DCA kohe!

DCA420 Meme Index (DCA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DCA420 Meme Index (DCA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.81K $ 6.81K $ 6.81K Koguvaru: $ 994.62M $ 994.62M $ 994.62M Ringlev varu: $ 994.62M $ 994.62M $ 994.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.81K $ 6.81K $ 6.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0021647 $ 0.0021647 $ 0.0021647 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DCA420 Meme Index (DCA) hinna kohta

DCA420 Meme Index (DCA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DCA420 Meme Index (DCA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DCA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DCA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DCA tokeni tokenoomikat, avastage DCA tokeni reaalajas hinda!

DCA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DCA võiks suunduda? Meie DCA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DCA tokeni hinna ennustust kohe!

